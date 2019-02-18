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Група Queen виступить на церемонії вручення премії "Оскар"

Група Queen виступить на церемонії вручення премії "Оскар"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Британська рок-група Queen виступить наступної неділі на церемонії вручення кінопремій "Оскар" в Лос-Анджелесі. Про це повідомила в понеділок в Twitter Американська академія кіномистецтв, передає УНН.

“Це відбувається в дійсності або це всього лише фантазія? — йдеться у повідомленні — Ми вітаємо групу Queen і вокаліста Адама Ламберта на церемонії вручення “Оскар”.

Картина “Богемська рапсодія” (Bohemian Rhapsody, 2018) режисера Брайана Сінгера про шляху до успіху групи Queen і її видатного вокаліста Фредді Меркьюрі (1946-1991) висунута в нинішньому році в числі претендентів на “Оскар” в категорії “Кращий фільм”. Раніше вона вже була відзначена премією “Золотий глобус” в номінації “Кращий драматичний фільм”. Головні ролі виконали Рамі Малек, Гвілім Лі, Бен Харді і Джозеф Маццелло.

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Раніше стало відомо, що на церемонії вручення “Оскарів” виступлять також Леді Гага і Бредлі Купер з висунутої на “Оскар” піснею Shallow з мелодрами “Зірка народилася” (A Star is Born, 2018) про любов виконавця в стилі кантрі і молодої співачки. Виконавиця Бетті Мідлер повідомила в Twitter, що виконає висунуту на “Оскар” пісню The Place Where Lost Things Go з фільму режисера Роба Маршалла “Мері Поппінс повертається” (Mary Poppins Returns, 2018).

91-я церемонія вручення кінопремії “Оскар” відбудеться 24 лютого в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНН, церемонія вручення премії “Оскар”, що присуджується Американською кіноакадемією, в цьому році вперше за останні 30 років пройде без ведучого.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію “Оскар-2019”.

Is this the real life?
Is this just fantasy?
We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ

— The Academy (@TheAcademy) 18 лютого 2019 р.

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