Група Queen виступить на церемонії вручення премії "Оскар"

“Це відбувається в дійсності або це всього лише фантазія? — йдеться у повідомленні — Ми вітаємо групу Queen і вокаліста Адама Ламберта на церемонії вручення “Оскар”.

Картина “Богемська рапсодія” (Bohemian Rhapsody, 2018) режисера Брайана Сінгера про шляху до успіху групи Queen і її видатного вокаліста Фредді Меркьюрі (1946-1991) висунута в нинішньому році в числі претендентів на “Оскар” в категорії “Кращий фільм”. Раніше вона вже була відзначена премією “Золотий глобус” в номінації “Кращий драматичний фільм”. Головні ролі виконали Рамі Малек, Гвілім Лі, Бен Харді і Джозеф Маццелло.

Раніше стало відомо, що на церемонії вручення “Оскарів” виступлять також Леді Гага і Бредлі Купер з висунутої на “Оскар” піснею Shallow з мелодрами “Зірка народилася” (A Star is Born, 2018) про любов виконавця в стилі кантрі і молодої співачки. Виконавиця Бетті Мідлер повідомила в Twitter, що виконає висунуту на “Оскар” пісню The Place Where Lost Things Go з фільму режисера Роба Маршалла “Мері Поппінс повертається” (Mary Poppins Returns, 2018).

91-я церемонія вручення кінопремії “Оскар” відбудеться 24 лютого в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНН, церемонія вручення премії “Оскар”, що присуджується Американською кіноакадемією, в цьому році вперше за останні 30 років пройде без ведучого.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію “Оскар-2019”.

