У США відмовилися від ідеї вручати "Оскар" під час реклами

“Академія почула коментарі своїх членів щодо вручення „Оскара“ за кращу операторську роботу, монтаж, грим і роботу стиліста, а також за кращий короткометражний ігровий фільм. Всі нагороди академії будуть вручені без купюр, в традиційному форматі”, — йдеться в повідомленні.

За даними журналу Variety, група з 40 діячів кінобізнесу направила керівництву академії лист з критикою запропонованих змін процедури. Серед інших послання підписали режисери Квентін Тарантіно і Спайк Лі, а також актор Джордж Клуні.

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91-я церемонія вручення кінопремії “Оскар” відбудеться 24 лютого в Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНН, церемонія вручення премії “Оскар”, що присуджується Американською кіноакадемією, в цьому році вперше за останні 30 років пройде без ведучого.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію “Оскар-2019”.