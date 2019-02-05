Церемонія вручення премії "Оскар" вперше за 30 років пройде без ведучого

“Продюсери вирішили, що ведучого не буде”, — сказала вона під час зустрічі з журналістами в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

Як додала Берк, слова якої наводить на своєму сайті журнал Entertainment Weekly, організатори церемонії цього разу вирішили обмежитися запрошенням цілої плеяди кінозірок першої величини, яким буде довірено оголошувати зі сцени імена переможців.

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“Це найкращий спосіб скоротити церемонію до трьох годин”, — заявила президент розважального підрозділу телекомпанії, якій належать права на пряму трансляцію заходу.

Як нагадала Берк, Американська кіноакадемія в минулому році пообіцяла, що церемонія вручення престижних нагород не буде надто довгою.

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Питання про те, хто буде ведучим на майбутній 91-й церемонії вручення “Оскарів”, гостро постало після того, як на початку грудня американський комедійний актор Кевін Харт відмовився від цієї ролі після того, як на його адресу полетіли звинувачення у гомофобії.

Як повідомляв УНН, у Лос-Анджелесі оголосили номінантів на кінопремію “Оскар-2019”.