Церемония вручения премии "Оскар" впервые за 30 лет пройдет без ведущего
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Церемония вручения премии “Оскар”, присуждаемой Американской киноакадемией, в этом году впервые за последние 30 лет пройдет без ведущего. Об этом сообщила во вторник Кэри Берк, президент ABC Entertainment — подразделения телекомпании ABC, что отвечает за развлекательное вещание, передает УНН.
“Продюсеры решили, что ведущего не будет”, — сказала она во время встречи с журналистами в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Как добавила Берк, слова которой приводит на своем сайте журнал Entertainment Weekly, организаторы церемонии на этот раз решили ограничиться приглашением целой плеяды кинозвезд первой величины, которым будет доверено объявлять со сцены имена победителей.
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“Это лучший способ сократить церемонию до трех часов”, — заявила президент развлекательного подразделения телекомпании, которой принадлежат права на прямую трансляцию мероприятия.
Как напомнила Берк, Американская киноакадемия в прошлом году пообещала, что церемония вручения престижных наград не будет слишком длинной.
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Вопрос о том, кто будет ведущим на будущей 91-й церемонии вручения “Оскаров”, остро встал после того, как в начале декабря американский комедийный актер Кевин Харт отказался от этой роли после того, как в его адрес полетели обвинения в гомофобии.
Как сообщал УНН, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию “Оскар-2019”.