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Номінанти на “Оскар” знялися у гламурній фотосесії

Номінанти на “Оскар” знялися у гламурній фотосесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Актори, які претендують на здобуття премії “Оскар”, знялися в незвичайній фотосесії для голлівудського журналу Vanity Fair, передає УНН.

“У кіноіндустрії настала епоха змін. Це підтверджується тим, що у кожного представленого актора є своя яскрава історія ”, - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оголошено номінантів на премію “Оскар-2019”

На знімках зображені Рамі Малек, Ялица Апарісіо, Тімоті Шаламе, Ніколас Холт, Тесса Томпсон, Генрі Голдінг, Сірша Ронан, Джон Девід Вашингтон, Реджина Кінг, Чедвік Боузман і Елізабет Дебікі.

Автором знімків для 25 номеру журналу став Еммануель Любецки.

“Свого часу він отримав три премії Оскар”, — пише видання.

Українські Національні Новини

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