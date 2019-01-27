Номінанти на “Оскар” знялися у гламурній фотосесії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Актори, які претендують на здобуття премії “Оскар”, знялися в незвичайній фотосесії для голлівудського журналу Vanity Fair, передає УНН.
“У кіноіндустрії настала епоха змін. Це підтверджується тим, що у кожного представленого актора є своя яскрава історія ”, - пише видання.
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На знімках зображені Рамі Малек, Ялица Апарісіо, Тімоті Шаламе, Ніколас Холт, Тесса Томпсон, Генрі Голдінг, Сірша Ронан, Джон Девід Вашингтон, Реджина Кінг, Чедвік Боузман і Елізабет Дебікі.
Автором знімків для 25 номеру журналу став Еммануель Любецки.
“Свого часу він отримав три премії Оскар”, — пише видання.