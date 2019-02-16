В США отказались от идеи вручать "Оскар" во время рекламы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Американская академия киноискусств отменила решение назвать лауреатов кинопремии "Оскар" в четырех из 24 номинаций во время рекламных пауз. Это обусловлено негативной реакцией действующих членов, сообщила академия в пятницу на своем сайте, передает УНН.
“Академия услышала комментарии своих членов относительно вручения „Оскара“ за лучшую операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм. Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате”, — говорится в сообщении.
По данным журнала Variety, группа из 40 деятелей кинобизнеса направила руководству академии письмо с критикой предложенных изменений процедуры. Среди других послание подписали режиссеры Квентин Тарантино и Спайк Ли, а также актер Джордж Клуни.
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91-я церемония вручения кинопремии “Оскар” состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.
Как сообщал УНН, церемония вручения премии “Оскар”, присуждаемой Американской киноакадемией, в этом году впервые за последние 30 лет пройдет без ведущего.
Напомним, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию “Оскар-2019”.