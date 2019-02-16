В США отказались от идеи вручать "Оскар" во время рекламы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58446 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78738 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129661 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129770 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129456 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124910 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160402 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141414 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В США отказались от идеи вручать "Оскар" во время рекламы

В США отказались от идеи вручать "Оскар" во время рекламы

Киев  •  УНН

 • 10686 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Американская академия киноискусств отменила решение назвать лауреатов кинопремии "Оскар" в четырех из 24 номинаций во время рекламных пауз. Это обусловлено негативной реакцией действующих членов, сообщила академия в пятницу на своем сайте, передает УНН.

“Академия услышала комментарии своих членов относительно вручения „Оскара“ за лучшую операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм. Все награды академии будут вручены без купюр, в традиционном формате”, — говорится в сообщении.

По данным журнала Variety, группа из 40 деятелей кинобизнеса направила руководству академии письмо с критикой предложенных изменений процедуры. Среди других послание подписали режиссеры Квентин Тарантино и Спайк Ли, а также актер Джордж Клуни.

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91-я церемония вручения кинопремии “Оскар” состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Как сообщал УНН, церемония вручения премии “Оскар”, присуждаемой Американской киноакадемией, в этом году впервые за последние 30 лет пройдет без ведущего.

Напомним, в Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию “Оскар-2019”.

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