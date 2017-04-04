Группа депутатов заблокировала трибуну ВР

При этом президиум в зале не заблокирован. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и двое его заместителей уже в зале.

А.Парубий призвал нардепов заходить в сессионный зал.

Напомним, Верховная Рада во вторник планирует назначить членов Счетной палаты и рассмотреть ряд вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Также среди прочего парламентарии намерены определиться по ряду законопроектов, касающихся вопросов транспорта. Среди них законопроект по усилению контроля за перевозкой грузов.

Кроме этого, депутаты среди прочего планируют рассмотреть проект постановления о мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности и повторно рассмотреть законопроект об энергоэффективности зданий.