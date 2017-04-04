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Група депутатів заблокувала трибуну ВР

Група депутатів заблокувала трибуну ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Група з майже 20 народних депутатів заблокувала доступ до трибуни у сесійній залі Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

При цьому президія у залі не заблокована. Голова Верховної Ради Андрій Парубій і двоє його заступників вже у залі.

А.Парубій закликав нардепів заходити до сесійної зали.

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує призначити членів Рахункової палати та розглянути низку питань житлово-комунального господарства.

Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися щодо низки законопроектів, які стосуються питань транспорту. Серед них законопроект стосовно посилення контролю за перевезенням вантажів.

Крім цього, депутати серед іншого планують розглянути проект постанови про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності та повторно розглянути законопроект про енергоефективність будівель.

Українські Національні Новини

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