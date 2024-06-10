Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

На большей части территории Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы, температура воздуха ночью составит от 15° тепла ночью до 33°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 10 июня кратковременные дожди, ночью в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, грозы; днем в отдельных районах, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди; в юго-восточных и Харьковской областях без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, на юге и востоке страны до 33°; в западных областях ночью 12-17°, днем 22-27°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области кратковременные дожди, грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, в день 25-30°, в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.