ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 05:19  •  10433 просмотра

Read in English

10 июня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха - от 15-20°C ночью до 25-33°C днем.

На большей части территории Украины сегодня ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы, температура воздуха ночью составит от 15° тепла ночью до 33°C днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 10 июня кратковременные дожди, ночью в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, грозы; днем в отдельных районах, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди; в юго-восточных и Харьковской областях без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, на юге и востоке страны до 33°; в западных областях ночью 12-17°, днем 22-27°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области кратковременные дожди, грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, в день 25-30°, в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  2580 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  12631 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
  •  21735 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  171229 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  173703 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  151714 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  107254 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  90037 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  86019 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Новости по теме
Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  10433 просмотра
Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

  •  11871 просмотра
2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

  •  13112 просмотра
В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина

В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина

  •  13533 просмотра
рф потеряла 1190 военнослужащих за день

рф потеряла 1190 военнослужащих за день

  •  13481 просмотра
рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет

рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет

  •  14597 просмотра
За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

  •  14266 просмотра
Зафиксирована активность тактической авиации противника на северо-востоке

Зафиксирована активность тактической авиации противника на северо-востоке

  •  13660 просмотра
В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

  •  17874 просмотра
Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

  •  14624 просмотра

Популярные

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

На захваченных территориях Луганщины враг не платит зарплату шахтерам

  •  45749 просмотра
Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

Вражеские войска продвинулись в районе Уманского и в Новоалександровке-DeepState

  •  49348 просмотра
Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

Треть украинских беженцев в Норвегии не хотят возвращаться в Украину

  •  59693 просмотра
Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

Оккупанты на захваченных территориях заставляют школьников участвовать в пропагандистском флешмобе

  •  53645 просмотра
Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине

Вражеские войска заявляют, что заняли пограничное с село Рыжовка на Сумщине

  •  55304 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  198355 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  202503 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  206139 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  205631 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  192129 просмотра

Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

10 июня на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/сек, температура воздуха - от 15-20°C ночью до 25-33°C днем.

Общество •   •  10433 просмотра
Грозовые дожди, град и шквалы и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

Беспилотники Вооруженных Сил Украины атаковали и повредили буксир и баржу рф в Таганрогском заливе, расположенном в северо-восточной части Азовского моря.

Война •   •  11871 просмотра
Украинские беспилотники атаковали буксир " инженер Смирнов "и баржу" секция-179 " рф в Таганрогском заливе

2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

В результате вражеских ударов по Херсонской области 2 человека получили ранения и были повреждены частные дома.

Общество •   •  13112 просмотра
2 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов в Херсонской области

В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина

44-летняя женщина была ранена во время одного из российских обстрелов Днепропетровской области, где были повреждены жилые здания, инфраструктура и частная собственность.

Общество •   •  13533 просмотра
В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина

рф потеряла 1190 военнослужащих за день

В течение суток рф потеряла 1190 военнослужащих, в результате чего общие боевые потери страны-террористки с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 519 750 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  13481 просмотра
рф потеряла 1190 военнослужащих за день

рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет

Враг артиллерией нанес удар по Куцурубской общине на Николаевщине, сообщений о жертвах нет.

Общество •   •  14597 просмотра
рф обстреляла Николаевщину: пострадавших нет

За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

Оккупанты 523 раза нанесли авиаудары, использовали беспилотники и артиллерийские обстрелы по 8 населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество •   •  14266 просмотра
За сутки враг 523 раза обстрелял 8 населенных пунктов Запорожской области

Зафиксирована активность тактической авиации противника на северо-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали о фиксации активности тактической авиации противника на северо-восточных направлениях.

Война •   •  13660 просмотра
Зафиксирована активность тактической авиации противника на северо-востоке

В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

На выборах в Европейский парламент в Словакии партия "прогрессивная Словакия", возглавляемая Михалом Шимецкой, одержала победу с 27,81% голосов, в то время как партия "Smer" премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,76%, вопреки предвыборным опросам, которые указывали на потенциальную победу "Smer".

политика •   •  17874 просмотра
В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева

В Киеве задержали мужчину за то, что он бросил гранату, которая ранила женщину в Шевченковском районе.

Киев •   •  14624 просмотра
Полиция задержала злоумышленника, взорвавшего гранату в Шевченковском районе Киева