Грозові дощі, град і шквали та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
10 червня на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, грози, град і шквали зі швидкістю 15-20 м/сек, температура повітря - від 15-20°C вночі до 25-33°C вдень.
На більшій частині території України сьогодні очікуються короткочасні дощі, грози, град і шквали, температура повітря вночі становитиме від 15° тепла вночі до 33°C вдень, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 10 червня короткочасні дощі, вночі у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, грози; вдень в окремих районах, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні дощі; у південно-східних та Харківській областях без опадів.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°; в західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині короткочасні дощі, грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°.