Грозовые дожди и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Большинство территории Украины сегодня ожидает дождливая погода - с грозами, осадков не прогнозируется в семи областях. Воздух днем прогреется максимум до 18 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 22 апреля по Украине будет облачно с прояснениями. Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях умеренные, в Винницкой, северных и юго-восточных областях небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в западных областях 10-15°.
На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 0-5° тепла.
Погода в Киеве и области
22 апреля по Киеву облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7 ° тепла; днем 16-18°.
В Киевской области сегодня также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.