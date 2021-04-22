Грозові дощі та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Більшість території України сьогодні очікує дощова погода - з грозами, опадів не прогнозується лише у семи областях. Повітря вдень прогріється максимально до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 22 квітня по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних і Житомирській областях помірні, у Вінницькій, північних та південно-східних областях невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, в західних областях 10-15°.
На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура впродовж доби 0-5° тепла.
Погода у Києві та області
22 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла; вдень 16-18°.
У Київській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.