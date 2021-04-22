Грозові дощі та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 22 квітня по Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних і Житомирській областях помірні, у Вінницькій, північних та південно-східних областях невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, в західних областях 10-15°.

На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура впродовж доби 0-5° тепла.

Погода у Києві та області

22 квітня по Києву хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла; вдень 16-18°.

У Київській області сьогодні також хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.