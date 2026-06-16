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Грозы и град накроют Киев и почти всю Украину до конца суток 16 июня

Киев • УНН

 • 850 просмотра

До конца суток 16 июня в Киеве и регионах пройдут грозы с градом. Объявлен желтый уровень опасности из-за возможных сбоев в работе предприятий.

Грозы и град накроют Киев и почти всю Украину до конца суток 16 июня

В Киеве и на остальной территории Украины, кроме западных областей, до конца суток 16 июня ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Детали

В то же время на западе Украины, кроме Закарпатской области, прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с.

Украинцев предупредили об осложнении работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движения транспорта. В такую погоду также рекомендуется быть осторожными на улицах, особенно под деревьями.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве будут гроза, град и шквалы 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности (желтый).

Напомним

Ранее синоптики сообщали, что во вторник, 16 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Гроза
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Киев