Грозы и дожди накроют большинство областей Украины 14 июня - Гидрометцентр
Киев • УНН
14 июня в Украине пройдут дожди с грозами, кроме юго-востока. В Киеве ожидается облачная погода с осадками и температурой до 22 градусов.
В воскресенье, 14 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23°
В Киеве и области 14 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +20°...+22°.
На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами12.06.26, 17:48 • 2256 просмотров