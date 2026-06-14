Грозы и дожди накроют большинство областей Украины 14 июня - Гидрометцентр

В воскресенье, 14 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, днем в Украине, кроме юго-востока, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26°; в западных и большинстве северных областей 18-23° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 14 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха +20°...+22°.

На выходных в Украине спадет жара, местами пройдут дожди с грозами