Гройсман заверил, что ситуация в энергетической сфере является контролируемой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Ситуация в Украине, которая возникла из-за действий Российской Федерации о поставках и транзите газа, является контролируемой и никаких негативных явлений происходить не будет. Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Только что вернулся из Латвии. Сразу я провел совещание с техническими специалистами. Также сегодня разговаривал с вице-президентом ЕК по вопросам энергетики, мы координировали действия с нашими европейскими партнерами. Прежде всего, я хочу сказать, что ситуация является абсолютно контролируемой и никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный План, предусматривающий экономию потребления для того, чтобы сбалансировать систему", - сказал он.
Гройсман также отметил, что "Нафтогаз" должен был предусмотреть возможные действия России и "сделать определенную перестраховку для того, чтобы ситуация не была такой, какой она является сегодня".
Ранее в "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.
Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.
Впоследствии в РФ заявили, что "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.