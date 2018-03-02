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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54182 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64713 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67745 просмотра

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10 марта, 15:15 • 104620 просмотра

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Гройсман заверил, что ситуация в энергетической сфере является контролируемой

Гройсман заверил, что ситуация в энергетической сфере является контролируемой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Ситуация в Украине, которая возникла из-за действий Российской Федерации о поставках и транзите газа, является контролируемой и никаких негативных явлений происходить не будет. Об этом сказал на брифинге премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Только что вернулся из Латвии. Сразу я провел совещание с техническими специалистами. Также сегодня разговаривал с вице-президентом ЕК по вопросам энергетики, мы координировали действия с нашими европейскими партнерами. Прежде всего, я хочу сказать, что ситуация является абсолютно контролируемой и никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный План, предусматривающий экономию потребления для того, чтобы сбалансировать систему", - сказал он.

Гройсман также отметил, что "Нафтогаз" должен был предусмотреть возможные действия России и "сделать определенную перестраховку для того, чтобы ситуация не была такой, какой она является сегодня".

Ранее в "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.

Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.

Впоследствии в РФ заявили, что "Газпром" вынужден начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

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