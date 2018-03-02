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Гройсман запевнив, що ситуація в енергетичній сфері є контрольованою

Гройсман запевнив, що ситуація в енергетичній сфері є контрольованою

Київ • УНН

 • 7062 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Ситуація в Україні, яка виникла через дії Російської Федерації щодо поставок і транзиту газу, є контрольованою і ніяких негативних явищ відбуватися не буде. Про це сьогодні сказав на брифінгу Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Щойно повернувся з Латвії. Одразу я провів нараду з технічними фахівцями. Також сьогодні мав розмову з віце-президентом ЄК з питань енергетики, ми координували дії з нашими європейськими партерами. Перш за все, я хочу сказати, що ситуація є абсолютно контрольованою і жодних негативних явищ відбуватися не буде. Хоча нам потрібно було ввести раніше запланований План, який передбачає економію споживання для того, щоб збалансувати систему”, — сказав він.

Гройсман також наголосив, що “Нафтогаз” мав би передбачити можливі дії Росії і “зробити певну перестраховку для того , щоби ситуація не була такою, якою вона є сьогодні”.

Раніше у “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.

Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.

Згодом у РФ заявили, що "Газпром" змушений почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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