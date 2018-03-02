Гройсман запевнив, що ситуація в енергетичній сфері є контрольованою

КИЇВ. 2 березня. УНН. Ситуація в Україні, яка виникла через дії Російської Федерації щодо поставок і транзиту газу, є контрольованою і ніяких негативних явищ відбуватися не буде. Про це сьогодні сказав на брифінгу Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.