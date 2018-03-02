Гройсман уверен, что "Газпром" заплатит "Нафтогазу"

"Россия будет выполнять решение арбитража - оно является обязательным для исполнения. Я не вижу никаких причин или возможностей для того, чтобы его избежать. Всему свое время, но решение будет реализовано", - резюмировал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту о транзите газа постановил, что ОАО "Газпром" должен выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.

В "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину. А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.