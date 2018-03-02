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Гройсман впевнений, що “Газпром” заплатить “Нафтогазу”

Гройсман впевнений, що “Газпром” заплатить “Нафтогазу”

Київ • УНН

 • 12918 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Російської Федерації немає можливостей уникнути рішення арбітражу щодо виплати грошей “Нафтогазу України”. Про це під час брифінгу заявив голова уряду України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Росія буде виконувати рішення арбітражу — воно є обов’язковим для виконання. Я не бачу жодних причин чи жодних можливостей щоб його уникнути. Всьому свій час, але рішення буде реалізовано”, — резюмував В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд дол.

У “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україні. А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.

Українські Національні Новини

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