Гройсман впевнений, що “Газпром” заплатить “Нафтогазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Російської Федерації немає можливостей уникнути рішення арбітражу щодо виплати грошей “Нафтогазу України”. Про це під час брифінгу заявив голова уряду України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Росія буде виконувати рішення арбітражу — воно є обов’язковим для виконання. Я не бачу жодних причин чи жодних можливостей щоб його уникнути. Всьому свій час, але рішення буде реалізовано”, — резюмував В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ "Газпром" має виплатити НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд дол.
У “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україні. А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу.