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Гройсман: Украина стремится к созданию открытого энергорынка

Гройсман: Украина стремится к созданию открытого энергорынка

Киев  •  УНН

 • 16180 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина заинтересована в создании открытого энергетического рыка. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге по результатам встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает УНН.

"Украина и Европа определили направления дальнейшего углубления сотрудничества в энергетической сфере. Украина заинтересована в создании открытого энергетического рыка, который бы регулировался лучшим законодательством, что полностью соответствует законодательству Европейского союза", - сказал премьер.

Ранее Гройсман призвал к внедрению инноваций для энергетической независимости страны.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

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