Гройсман: Украина стремится к созданию открытого энергорынка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина заинтересована в создании открытого энергетического рыка. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге по результатам встречи с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает УНН.
"Украина и Европа определили направления дальнейшего углубления сотрудничества в энергетической сфере. Украина заинтересована в создании открытого энергетического рыка, который бы регулировался лучшим законодательством, что полностью соответствует законодательству Европейского союза", - сказал премьер.
Ранее Гройсман призвал к внедрению инноваций для энергетической независимости страны.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.