Гройсман: Украина стремится к созданию открытого энергорынка

"Украина и Европа определили направления дальнейшего углубления сотрудничества в энергетической сфере. Украина заинтересована в создании открытого энергетического рыка, который бы регулировался лучшим законодательством, что полностью соответствует законодательству Европейского союза", - сказал премьер.

Ранее Гройсман призвал к внедрению инноваций для энергетической независимости страны.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.