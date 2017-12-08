Гройсман: Україна прагне до створення відкритого енергоринку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україна зацікавлена у створенні відкритого енергетичного рику. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу за результатами зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.
“Україна та Європа окреслили напрямки подальшого поглиблення співпраці у енергетичній сфері. Україна зацікавлена у створенні відкритого енергетичного рику, який би регулювався найкращим законодавством, яке повністю відповідає законодавству Європейського союзу”, — сказав Прем’єр.
Раніше Гройсман закликав до впровадження інновацій для енергетичної незалежності країни.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.