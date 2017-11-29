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Гройсман закликав до впровадження інновацій для енергетичної незалежності країни

Гройсман закликав до впровадження інновацій для енергетичної незалежності країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна має запроваджувати інноваційні методи для отримання енергетичної незалежності. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на Міжнародному саміті мерів, передає УНН.

“Якщо ми візьмемо тему енергетичної незалежності — це питання зараз є одним з найважливіших пріоритетів. Але успішність, швидкість досягнення цієї мети дуже залежить від ваших дій — інноваційних, професійних, технологічних рішень, які ви будете запроваджувати для того, щоб стати енергоефективними, конкурентними, і зробити свою інвестицію в нашу енергетичну незалежність”, — сказав прем’єр.

Він нагадав про риторику влади минулих років, за часів президентства В.Януковича, коли основним питанням було — “як отримати знижку на російський газ”.

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“Ситуація зовсім інша. В Україні покладів газу, по всім дослідженням різних авторитетних організацій — ми на другому-третьому місці в світі по покладам”, — повідомив В.Гройсман.

Водночас він підкреслив, що видобуток України є в 3-4 рази менше, ніж країн, показники видобичі яких на сьогодні є ефективними.

“Ми — країна, яке може абсолютно повністю при запровадженні нових інноваційних технологічних рішень отримати свою енергетичну незалежність — шляхом добування необхідної кількості газу для нашого внутрішнього ринку, і для того, щоб експортувати,” — сказав прем’єр.

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