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Україна увійшла в двадцятку найкращих газових хабів Європи

Київ • УНН

 • 19527 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна увійшла в двадцятку кращих газових хабів Європи за рейтингом Європейської асоціації газових трейдерів (EFET), посівши 18 місце. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу України, передає УНН.

“EFET вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і поступилась таким ліквідним хабам як NBP, TTF, NCG, але випередила Болгарію та Румунію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно раніше”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для покращення позицій в рейтингу Україна має встановити тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з ГТС, запровадити щоденне балансування з урегулюванням небалансів та почати використовувати короткострокові стандартизовані продукти на торгівельній платформі в межах щоденного балансування.

Як повідомляв УНН, Україна має розвіданих 600 млрд куб. м запасів газу.

Українські Національні Новини

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