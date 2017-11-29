Україна увійшла в двадцятку найкращих газових хабів Європи

“EFET вперше включила Україну до щорічного огляду газових хабів. У рейтингу асоціації Україна отримала 3,5 бала і поступилась таким ліквідним хабам як NBP, TTF, NCG, але випередила Болгарію та Румунію, які розпочали процес лібералізації газового ринку значно раніше”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для покращення позицій в рейтингу Україна має встановити тарифи на внутрішніх точках входу/виходу з ГТС, запровадити щоденне балансування з урегулюванням небалансів та почати використовувати короткострокові стандартизовані продукти на торгівельній платформі в межах щоденного балансування.

Як повідомляв УНН, Україна має розвіданих 600 млрд куб. м запасів газу.