Україна має розвіданих 600 млрд куб. м запасів газу

“Україна перебуває на третьому місці в Європі за обсягами розвіданих запасів газу після Норвегії та Нідерландів. Доведених запасів в Україні — 600 млрд кубометрів. Однак на сьогодні держава видобуває лише 3,5% від доведених запасів”, — цитує прес-служба слова Кістіона.

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За його словами, природний газ в найближчі 10 років залишатиметься найбільшим стратегічним ресурсом як в Європі, так і в України.

Кістіон нагадав, що відповідно до Концепції розвитку газовидобувної галузі, Україна має до 2020 року вийти на рівень видобутку не менше 27 млрд куб.м.

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“Наша кінцева ціль — міжнародний газовий хаб”, — підкреслив посадовець.

За його словами, досвід країн Європи та США свідчить, що для створення повноцінного газового хабу потрібно 10-15 років.

“Створити чудо” за 2-5 років в Україні неможливо. Але Уряд над цим працює, крок за кроком вирішуючи системні перешкоди, які стоять на заваді відкриття ринку газу", — резюмував віце-прем’єр-міністр.