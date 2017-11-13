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В Украины есть разведанных 600 млрд куб. м запасов газа

В Украины есть разведанных 600 млрд куб. м запасов газа

Киев  •  УНН

 • 15189 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украины есть доказанных 600 млрд куб.м запасов природного газа, но государство добывает сегодня только 3,5% от доказанных запасов. Об этом сказал во время круглого стола "Инструменты энергонезависимости и промышленное развитие" вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"Украина находится на третьем месте в Европе по объемам разведанных запасов газа после Норвегии и Нидерландов. Доказанных запасов в Украине - 600 млрд кубометров. Однако на сегодняшний день государство добывает лишь 3,5% от доказанных запасов", - цитирует пресс-служба слова Кистиона.

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По его словам, природный газ в ближайшие 10 лет будет оставаться крупнейшим стратегическим ресурсом как в Европе, так и в Украине.

Кистион напомнил, что согласно Концепции развития газодобывающей отрасли, Украина должна к 2020 году выйти на уровень добычи не менее 27 млрд куб.

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"Наша конечная цель - международный газовый хаб", - подчеркнул чиновник.

По его словам, опыт стран Европы и США показывает, что для создания полноценного газового хаба нужно 10-15 лет.

"Создать чудо" за 2-5 лет в Украине невозможно. Но правительство этим занимается, шаг за шагом решая системные препятствия, которые мешают открытию рынка газа", - резюмировал вице-премьер-министр.

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