Украина вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 431 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 7301 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 8513 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85353 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77737 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90619 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120859 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115797 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 146184 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107439 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украина вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы

Украина вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы

Киев  •  УНН

 • 19513 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы по рейтингу Европейской ассоциации газовых трейдеров (EFET), заняв 18 место. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза Украины, передает УНН.

"EFET впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов. В рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP, TTF, NCG, но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для улучшения позиций в рейтинге Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, ввести ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневной балансировки.

Как сообщал УНН, Украина разведанных 600 млрд куб. м запасов газа.

Украинские Национальные Новости

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