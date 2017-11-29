Украина вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы

"EFET впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов. В рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP, TTF, NCG, но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для улучшения позиций в рейтинге Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, ввести ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневной балансировки.

Как сообщал УНН, Украина разведанных 600 млрд куб. м запасов газа.