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11:17 • 51341 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 43510 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 54855 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Гройсман призвал к внедрению инноваций для энергетической независимости страны

Гройсман призвал к внедрению инноваций для энергетической независимости страны

Киев  •  УНН

 • 17680 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина имеет внедрять инновационные методы для получения энергетической независимости. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Международном саммите мэров, передает УНН.

"Если мы возьмем тему энергетической независимости - этот вопрос сейчас является одним из важнейших приоритетов. Но успешность, скорость достижения этой цели очень зависит от ваших действий - инновационных, профессиональных, технологических решений, которые вы будете вводить для того, чтобы стать энергоэффективными, конкурентными, и сделать свою инвестицию в нашу энергетическую независимость", - сказал премьер.

Он напомнил о риторике власти прошлых лет, во времена президентства В.Януковича, когда основным вопросом было - "как получить скидку на российский газ".

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"Ситуация совсем другая. В Украине залежей газа, по всем исследованиям различных авторитетных организаций - мы на втором-третьем месте в мире по залежам", - сообщил В.Гройсман.

В то же время он подчеркнул, что добыча Украины является в 3-4 раза меньше, чем стран, показатели видобичи которых на сегодня являются эффективными.

"Мы - страна, которая может абсолютно полностью при внедрении новых инновационных технологических решений получить свою энергетическую независимость - путем извлечения необходимого количества газа для нашего внутреннего рынка, и для того, чтобы экспортировать", - сказал премьер.

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