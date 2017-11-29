Гройсман призвал к внедрению инноваций для энергетической независимости страны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина имеет внедрять инновационные методы для получения энергетической независимости. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Международном саммите мэров, передает УНН.
"Если мы возьмем тему энергетической независимости - этот вопрос сейчас является одним из важнейших приоритетов. Но успешность, скорость достижения этой цели очень зависит от ваших действий - инновационных, профессиональных, технологических решений, которые вы будете вводить для того, чтобы стать энергоэффективными, конкурентными, и сделать свою инвестицию в нашу энергетическую независимость", - сказал премьер.
Он напомнил о риторике власти прошлых лет, во времена президентства В.Януковича, когда основным вопросом было - "как получить скидку на российский газ".
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"Ситуация совсем другая. В Украине залежей газа, по всем исследованиям различных авторитетных организаций - мы на втором-третьем месте в мире по залежам", - сообщил В.Гройсман.
В то же время он подчеркнул, что добыча Украины является в 3-4 раза меньше, чем стран, показатели видобичи которых на сегодня являются эффективными.
"Мы - страна, которая может абсолютно полностью при внедрении новых инновационных технологических решений получить свою энергетическую независимость - путем извлечения необходимого количества газа для нашего внутреннего рынка, и для того, чтобы экспортировать", - сказал премьер.