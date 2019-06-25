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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гройсман: возвращение РФ в ПАСЕ это полное пренебрежение к нормам международного права

Киев • УНН

 • 8535 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Twitter, передает УНН.

Гройсман: возвращение РФ в ПАСЕ это полное пренебрежение к нормам международного права

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", - написал он.

Ранее, в МИД прокомментировали решение ПАСЕ относительно РФ .

Как сообщал УНН, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.

Украинские Национальные Новости

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