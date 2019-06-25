Гройсман: возвращение РФ в ПАСЕ это полное пренебрежение к нормам международного права

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реванш агрессора и полное пренебрежение к нормам международного права. Десятки тысяч смертей и сотни тысяч поломанных жизней на Донбассе, незаконная аннексия Крыма - это нельзя забыть ради временных договоренностей. Компромисса быть не может", - написал он.



Ранее, в МИД прокомментировали решение ПАСЕ относительно РФ .



Как сообщал УНН, ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.