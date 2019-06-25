Гройсман: повернення РФ в ПАРЄ це повна зневага до норм міжнародного права
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Повернення російської делегації до ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у Twitter, передає УНН.
"Повернення російської делегації до ПАРЄ – це реванш агресора і повна зневага до норм міжнародного права. Десятки тисяч смертей і сотні тисяч поламаних життів на Донбасі, незаконна анексія Криму - це не можна забути задля тимчасових домовленостей. Компромісу бути не може", - написав він.
Раніше, у МЗС прокоментували рішення ПАРЄ щодо РФ .
Як повідомляв УНН, ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, що відкривають дорогу до повернення делегації РФ.