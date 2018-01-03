Гройсман показал, какими стали дороги в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал видеоролик, на котором показаны отремонтированные дороги. Соответствующее видео глава правительства опубликовал в Facebook, передает УНН.
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"Такими стали украинские дороги в 2017. В 2018 качественных безопасных дорог европейского уровня станет еще больше", - отметил Премьер в подписи к видео.
Ранее Владимир Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко рассказал о достижениях Украины в 2017 году.