Гройсман показал, какими стали дороги в 2017 году

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"Такими стали украинские дороги в 2017. В 2018 качественных безопасных дорог европейского уровня станет еще больше", - отметил Премьер в подписи к видео.

Ранее Владимир Гройсман поручил "Укравтодору" с марта начать строительство и ремонт дорог.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко рассказал о достижениях Украины в 2017 году.