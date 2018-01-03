Гройсман показав, якими стали дороги у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оприлюднив відеоролик, на якому показані відремонтовані дороги. Відповідне відео очільник уряду опублікував у Facebook, передає УНН.
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"Такими стали українські автошляхи у 2017. У 2018 якісних безпечних доріг європейського рівня стане ще більше", - відзначив Прем'єр у підписі до відео.
Раніше Володимир Гройсман доручив "Укравтодору" з березня розпочати будівництво та ремонт доріг.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко розповів про досягнення України у 2017 році.