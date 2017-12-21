Гройсман поблагодарил СБУ за задержание своего личного переводчика
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Службу безопасности Украины по выявлению и задержанию "чиновника правительства, работавший на враждебное государство". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, работавшего в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность”, — написал премьер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержанный помощник Гройсмана работал его личным переводчиком
Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб Российской Федерации. Им оказался сотрудник кабинета министров Станислав Ежов, который работал личным переводчиком премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.