Гройсман поблагодарил СБУ за задержание своего личного переводчика

“Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, работавшего в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность”, — написал премьер.

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Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб Российской Федерации. Им оказался сотрудник кабинета министров Станислав Ежов, который работал личным переводчиком премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.