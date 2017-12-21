Гройсман подякував СБУ за затримання свого особистого перекладача
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подякував Службі безпеки України за виявлення і затримання “чиновника уряду, який працював на ворожу державу”. Про це він написав на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
"Спільно зі службою Безпеки України виявили в Секретаріаті КМУ чиновника, який працював в інтересах ворожої держави. Сьогодні його затримано. Дякую працівникам СБУ за професійність та пильність", - написав Прем'єр.
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Раніше повідомлялося, що Співробітники контррозвідки СБУ викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Російської Федерації. Ним виявився співробітник кабінету міністрів Станіслав Єжов, який працював особистим перекладачем прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.