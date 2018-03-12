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Гройсман поручил правоохранителям проверить тендер по продаже лицензий на 4G

Гройсман поручил правоохранителям проверить тендер по продаже лицензий на 4G

Киев  •  УНН

 • 10545 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам провести проверку тендера по продаже лицензий на стандарт мобильной связи на 4G. Об этом Глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам премьера, сегодня лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обнародовал заявление о том, что открытый конкурс по продаже лицензий на стандарт мобильной связи 4G мог пройти непрозрачно, а стоимость выданных лицензий могла бы быть значительно выше.

"Поэтому я обратился в правоохранительные органы провести тщательную проверку всех приведенных фактов", - отметил он.

Гройсман добавил, что ответственным за проведение открытого конкурса является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, орган, независимый от правительства.

Напомним, 6 марта "Большая тройка" мобильных операторов выкупила "свои" частоты в диапазоне 1800 МГц для 4G.

Украинские Национальные Новости

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