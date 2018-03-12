Гройсман поручил правоохранителям проверить тендер по продаже лицензий на 4G
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам провести проверку тендера по продаже лицензий на стандарт мобильной связи на 4G. Об этом Глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам премьера, сегодня лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обнародовал заявление о том, что открытый конкурс по продаже лицензий на стандарт мобильной связи 4G мог пройти непрозрачно, а стоимость выданных лицензий могла бы быть значительно выше.
"Поэтому я обратился в правоохранительные органы провести тщательную проверку всех приведенных фактов", - отметил он.
Гройсман добавил, что ответственным за проведение открытого конкурса является Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, орган, независимый от правительства.
Напомним, 6 марта "Большая тройка" мобильных операторов выкупила "свои" частоты в диапазоне 1800 МГц для 4G.