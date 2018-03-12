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Гройсман доручив правоохоронцям перевірити тендер з продажу ліцензій на 4G

Гройсман доручив правоохоронцям перевірити тендер з продажу ліцензій на 4G

Київ • УНН

 • 10547 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив правоохоронним органам провести перевірку щодо тендеру з продажу ліцензій на стандарт мобільного зв’язку на 4G. Про це Глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами Прем’єра, сьогодні лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко оприлюднив заяву про те, що відкритий конкурс з продажу ліцензій на стандарт мобільного зв’язку 4G міг пройти непрозоро, а вартість виданих ліцензій могла би бути значно вищою.

“Тому я звернувся до правоохоронних органів провести ретельну перевірку всіх наведених фактів”, — зазначив він.

Гройсман додав, що відповідальним за проведення відкритого конкурсу є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, орган, незалежний від уряду.

Нагадаємо, 6 березня “Велика трійка” мобільних операторів викупила “свої” частоти в діапазоні 1800 МГц для 4G.

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