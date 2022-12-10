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Гросси выразил надежду, что зона безопасности вокруг ЗАЭС будет внедрена в ближайшее время

Киев • УНН

 • 661317 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что его организация делает все возможное для стабилизации ситуации на Запорожской АЭС. Об этом говорится на сайте МАГАТЭ, передает УНН.

 

Цитата

По словам Гросси, зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать уже в ближайшее время.

“Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, особенно с нашим предложением создать зону ядерной безопасности и охраны вокруг объекта. Мы достигаем прогресса в наших консультациях с Украиной и россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и внедрена в ближайшее время. Это необходимо срочно”, — сказал он.

Детали

На этой неделе на Запорожскую АЭС прибыла новая команда экспертов МАГАТЭ, которая заменила находившихся на площадке в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что по состоянию на 9 декабря не выявлено изменений в статусе реакторных блоков станции – пятый и шестой продолжают работать в режиме горячей остановки, производя пар для площадки и нагревая воду для теплоснабжения района.

АЭС продолжает получать электричество только с помощью внешней линии напряжением 750 кВ и резервной линии напряжением 330 кВ от соседней ТЭС.

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