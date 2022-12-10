Гросси выразил надежду, что зона безопасности вокруг ЗАЭС будет внедрена в ближайшее время

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По словам Гросси, зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать уже в ближайшее время.

“Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить ядерную катастрофу, особенно с нашим предложением создать зону ядерной безопасности и охраны вокруг объекта. Мы достигаем прогресса в наших консультациях с Украиной и россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и внедрена в ближайшее время. Это необходимо срочно”, — сказал он.

Детали

На этой неделе на Запорожскую АЭС прибыла новая команда экспертов МАГАТЭ, которая заменила находившихся на площадке в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что по состоянию на 9 декабря не выявлено изменений в статусе реакторных блоков станции – пятый и шестой продолжают работать в режиме горячей остановки, производя пар для площадки и нагревая воду для теплоснабжения района.

АЭС продолжает получать электричество только с помощью внешней линии напряжением 750 кВ и резервной линии напряжением 330 кВ от соседней ТЭС.

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