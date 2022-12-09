Посилили репресії: окупанти побили та вивезли двох працівників ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти побили та вивезли в невідомому напрямку начальника управління соціальних програм Запорізької АЕС Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Про це повідомив Енергоатом, передає УНН.
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"Вчора, 8 грудня 2022 року, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку", – ідеться у повідомленні.
Крім того, рашисти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, який є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну та радіаційну безпеку.
Як зазначили, такими діями окупанти намагаються змусити персонал станції підписати контракт із фейковою "Эксплуатирующией организацией Запорожской АЭС", якою керує росатом.
Але працівники ЗАЕС чинять опір, тому рашисти "лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади", повідомили в Енергоатомі.
Нагадаємо
8 грудня стало відомо, що російські окупанти завезли на територію захопленої ЗАЕС кілька реактивних систем залпового вогню "Град". Це може свідчити про підготовку до нових провокацій.