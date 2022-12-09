Усилили репрессии: оккупанты избили и вывезли двух работников ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российские оккупанты избили и вывезли в неизвестном направлении начальника управления социальных программ Запорожской АЭС Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. Об этом сообщил Энергоатом, передает УНН.
Детали
"Вчера, 8 декабря 2022 года, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и вывезли в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
Кроме того, рашисты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, который является лицензированным лицом и непосредственно отвечает за ядерную и радиационную безопасность.
Как отметили, такими действиями оккупанты пытаются заставить персонал станции подписать контракт с фейковой "Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС", которой управляет росатом.
Но работники ЗАЭС сопротивляются, поэтому рашисты "свирепствуют и превращаются в настоящих полицаев и тюремщиков, усиливая бандитские нападения", сообщили в Энергоатоме.
Напомним
8 декабря стало известно, что российские оккупанты завезли на территорию захваченной ЗАЭС несколько реактивных систем залпового огня "Град". Это может свидетельствовать о подготовке новых провокаций.