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Готують провокації: окупанти завезли "Гради" на територію ЗАЕС

Готують провокації: окупанти завезли "Гради" на територію ЗАЕС

Київ • УНН

 • 602528 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські окупанти завезли на територію захопленої Запорізької АЕС кілька реактивних систем залпового вогню "Град". Імовірно, планують обстріляти протилежний берег Дніпра, зокрема міста Нікополь та Марганець. Про це в Telegram повідомив Енергоатом, передає УНН.

Деталі

"Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС. На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки", - повідомили в Енергоатомі.

Як зазначили, ймовірно, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива, окупанти готуються обстрілювати протилежний берег Дніпра, зокрема міста Нікополь та Марганець.

"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї", - ідеться у повідомленні.

Енергоатом звернувся до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗО "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС.

"І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

МАГАТЕ заявило, що до кінця 2022 року сподівається досягти угоди з росією та Україною щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.

ЗАЕС, яка з березня 2022 року захоплена російськими окупантами, має перейти під контроль "Енергоатому". Таку позицію президента України Володимира Зеленського озвучив його прессекретар Сергій Никифоров.

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