Готують провокації: окупанти завезли "Гради" на територію ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські окупанти завезли на територію захопленої Запорізької АЕС кілька реактивних систем залпового вогню "Град". Імовірно, планують обстріляти протилежний берег Дніпра, зокрема міста Нікополь та Марганець. Про це в Telegram повідомив Енергоатом, передає УНН.
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"Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС. На територію захопленої Запорізької атомної електростанції рашисти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі "захисні споруди" в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки", - повідомили в Енергоатомі.
Як зазначили, ймовірно, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива, окупанти готуються обстрілювати протилежний берег Дніпра, зокрема міста Нікополь та Марганець.
"Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї", - ідеться у повідомленні.
Енергоатом звернувся до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗО "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС.
"І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
МАГАТЕ заявило, що до кінця 2022 року сподівається досягти угоди з росією та Україною щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС.
ЗАЕС, яка з березня 2022 року захоплена російськими окупантами, має перейти під контроль "Енергоатому". Таку позицію президента України Володимира Зеленського озвучив його прессекретар Сергій Никифоров.