Має перейти під контроль "Енергоатому" - речник озвучив позицію Зеленського по ЗАЕС

Цитата

"Позиція щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо", - сказав Никифоров.

Деталі

Він наголосив, що станція має бути підключена до української мережі та перебувати під контролем НАЕК "Енергоатом", і там не повинно бути сторонніх людей.

За словами Никифорова, інші умови можуть бути предметом обговорення з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо

МАГАТЕ заявило, що сподівається досягти угоди з росією та Україною щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС цього місяця, тобто, ​​до кінця року.