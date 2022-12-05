Має перейти під контроль "Енергоатому" - речник озвучив позицію Зеленського по ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Запорізька атомна електростанція, яка з березня 2022 року захоплена російськими окупантами, має перейти під контроль "Енергоатому". Цю позицію президента України Володимира Зеленського озвучив його прессекретар Сергій Никифоров, пише УНН з посиланням на НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
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"Позиція щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо", - сказав Никифоров.
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Він наголосив, що станція має бути підключена до української мережі та перебувати під контролем НАЕК "Енергоатом", і там не повинно бути сторонніх людей.
За словами Никифорова, інші умови можуть бути предметом обговорення з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
Нагадаємо
МАГАТЕ заявило, що сподівається досягти угоди з росією та Україною щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС цього місяця, тобто, до кінця року.