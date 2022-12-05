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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Має перейти під контроль "Енергоатому" - речник озвучив позицію Зеленського по ЗАЕС

Має перейти під контроль "Енергоатому" - речник озвучив позицію Зеленського по ЗАЕС

Київ • УНН

 • 838951 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Запорізька атомна електростанція, яка з березня 2022 року захоплена російськими окупантами, має перейти під контроль "Енергоатому". Цю позицію президента України Володимира Зеленського озвучив його прессекретар Сергій Никифоров, пише УНН з посиланням на НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Цитата

"Позиція щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо", - сказав Никифоров.

Деталі

Він наголосив, що станція має бути підключена до української мережі та перебувати під контролем НАЕК "Енергоатом", і там не повинно бути сторонніх людей.

За словами Никифорова, інші умови можуть бути предметом обговорення з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо

МАГАТЕ заявило, що сподівається досягти угоди з росією та Україною щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС цього місяця, тобто, ​​до кінця року.

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