Готовят провокации: оккупанты завезли "Грады" на территорию ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российские оккупанты завезли на территорию захваченной Запорожской АЭС несколько реактивных систем залпового огня "Град". Вероятно, планируют обстрелять противоположный берег Днепра, в частности города Никополь и Марганец. Об этом в Telegram сообщил Энергоатом, передает УНН.
Детали
"Оккупанты готовят очередные провокации на Запорожской АЭС. На территорию захваченной Запорожской атомной электростанции рашисты вчера завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Это оружие захватчики разместили возле энергоблока №1 сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", - сообщили в Энергоатоме.
Как отметили, вероятно, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива, оккупанты готовятся обстреливать противоположный берег Днепра, в частности города Никополь и Марганец.
"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, которую захватчики используют для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заминировали территорию станции и подъездные пути к ней", - говорится в сообщении.
Энергоатом обратился к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу по поводу дополнительного размещения РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС.
"И еще раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации", - говорится в сообщении.
Напомним
МАГАТЭ заявило, что до конца 2022 года надеется достичь соглашения с россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
ЗАЭС, захваченная российскими оккупантами с марта 2022 года, должна перейти под контроль "Энергоатома". Такую позицию президента Украины Владимира Зеленского озвучил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.