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Гроссі висловив сподівання, що зона безпеки навколо ЗАЕС буде впроваджена найближчим часом

Гроссі висловив сподівання, що зона безпеки навколо ЗАЕС буде впроваджена найближчим часом

Київ • УНН

 • 661318 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що його організація робить усе можливе для стабілізації ситуації на Запорізькій АЕС. Про це йдеться на сайті МАГАТЕ, передає УНН.

 

Цитата

За словами Гроссі, зону безпеки навколо ЗАЕС вдасться створити вже найближчим часом.

“Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, крихкою та потенційно небезпечною, і ми робимо все можливе, щоб запобігти ядерній катастрофі, особливо з нашою пропозицією створити зону ядерної безпеки й охорони навколо об’єкта. Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною та росією, і я сподіваюся, що зона буде узгоджена та впроваджена найближчим часом. Це необхідно терміново”, — сказав він.

Деталі

Цього тижня на Запорізьку АЕС прибула нова команда експертів МАГАТЕ, яка замінила тих, хто перебував на майданчику протягом останніх кількох тижнів.

Зазначається, що станом на 9 грудня не виявлено змін у статусі реакторних блоків станції – п’ятий і шостий продовжують працювати в режимі гарячої зупинки, виробляючи пару для майданчика і нагріваючи воду для теплопостачання району.

АЕС далі отримує електрику лише за допомогою зовнішньої лінії напругою 750 кВ і резервної лінії напругою 330 кВ від сусідньої ТЕС.

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