Гроссі висловив сподівання, що зона безпеки навколо ЗАЕС буде впроваджена найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що його організація робить усе можливе для стабілізації ситуації на Запорізькій АЕС. Про це йдеться на сайті МАГАТЕ, передає УНН.
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За словами Гроссі, зону безпеки навколо ЗАЕС вдасться створити вже найближчим часом.
“Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, крихкою та потенційно небезпечною, і ми робимо все можливе, щоб запобігти ядерній катастрофі, особливо з нашою пропозицією створити зону ядерної безпеки й охорони навколо об’єкта. Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною та росією, і я сподіваюся, що зона буде узгоджена та впроваджена найближчим часом. Це необхідно терміново”, — сказав він.
Деталі
Цього тижня на Запорізьку АЕС прибула нова команда експертів МАГАТЕ, яка замінила тих, хто перебував на майданчику протягом останніх кількох тижнів.
Зазначається, що станом на 9 грудня не виявлено змін у статусі реакторних блоків станції – п’ятий і шостий продовжують працювати в режимі гарячої зупинки, виробляючи пару для майданчика і нагріваючи воду для теплопостачання району.
АЕС далі отримує електрику лише за допомогою зовнішньої лінії напругою 750 кВ і резервної лінії напругою 330 кВ від сусідньої ТЕС.
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