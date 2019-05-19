Гроссмейстер Коробов завоевал вторую награду на Всемирных интеллектуальных играх

К блестящей победы в рапиде, которая была добыта несколькими днями ранее, харьковчанин добавил серебряную медаль в блице (13,5 очка из 22-х). "Золото" в активе представителя Китая 14,5 очка, а "бронза" за уроженцем Венгрии Ричардом раппорт - 13.

Не так удачно выступили в блиц-турнире другие представители Украины. Киевлянин Руслан Пономарев финишировал восьмым (11,5 очка). У женщин харьковчанка Анна Ушенина также заняла восьмое место (10,5), а львовянка Мария Музычук - 15-е (8 очков).

Добавим, победительницей блицу у женщин также стала представительница Китая.