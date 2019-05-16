Українські шахісти завоювали нагороди на Всесвітніх інтелектуальних іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Український гросмейстер Антон Коробов виграв рапід-турнір на Всесвітніх інтелектуальних іграх ("IMSA World Masters 2019"), що відбуваються зараз у китайському Хеншуї, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
Також харків'янин набрав 8,5 очка з 11-ти і став переможцем достроково, ще за тур до фінішу.
У жіночому рапід-турнірі відзначилася Марія Музичук. Львів'янка набрала 6,5 очка з 11-ти, поділила 3-4 місця і стала бронзовим призером завдяки кращому додатковому коефіцієнту.
В змаганнях також брали участь киянин Руслан Пономарьов, який набрав 5 очок і 8-ме місце та харків'янка Анна Ушеніна - 5 очок і 12-те місце.
Зазначено, що у чоловічому і жіночому турнірах виступали по 16 учасників.
Крім того, додамо, 17-18 травня на Всесвітніх інтелектуальних іграх відбудуться змагання з бліцу.
Як повідомляв УНН, гросмейстер Іванчук став восьмикратним тріумфатором "Меморіалу Капабланки".