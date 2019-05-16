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6 марта, 19:19 • 137923 просмотра

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Украинские шахматисты завоевали награды на Всемирных интеллектуальных играх

Украинские шахматисты завоевали награды на Всемирных интеллектуальных играх

Киев  •  УНН

 • 9607 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинский гроссмейстер Антон Коробов выиграл рапид-турнир на Всемирных интеллектуальных играх ("IMSA World Masters 2019"), который сейчас проходят в китайском городе Хэншуй, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".

Также харьковчанин набрал 8,5 очков из 11-ти и стал победителем досрочно, еще за тур до финиша.

В женском рапид-турнире отличилась Мария Музычук. Львовянка набрала 6,5 очков из 11-ти, разделила 3-4 места и стала бронзовым призером благодаря лучшему дополнительному коэффициенту.

В соревнованиях также принимали участие киевлянин Руслан Пономарев, набравший 5 очков и 8-е место и харьковчанка Анна Ушенина - 5 очков и 12-е место.

Отмечено, что в мужском и женском турнирах выступали по 16 участников.

Кроме того, добавим, 17-18 мая на Всемирных интеллектуальных играх состоятся соревнования по блицу.

Как сообщал УНН, гроссмейстер Иванчук стал восьмикратным триумфатором "Мемориала Капабланки".

Украинские Национальные Новости

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