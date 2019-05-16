Украинские шахматисты завоевали награды на Всемирных интеллектуальных играх
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинский гроссмейстер Антон Коробов выиграл рапид-турнир на Всемирных интеллектуальных играх ("IMSA World Masters 2019"), который сейчас проходят в китайском городе Хэншуй, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".
Также харьковчанин набрал 8,5 очков из 11-ти и стал победителем досрочно, еще за тур до финиша.
В женском рапид-турнире отличилась Мария Музычук. Львовянка набрала 6,5 очков из 11-ти, разделила 3-4 места и стала бронзовым призером благодаря лучшему дополнительному коэффициенту.
В соревнованиях также принимали участие киевлянин Руслан Пономарев, набравший 5 очков и 8-е место и харьковчанка Анна Ушенина - 5 очков и 12-е место.
Отмечено, что в мужском и женском турнирах выступали по 16 участников.
Кроме того, добавим, 17-18 мая на Всемирных интеллектуальных играх состоятся соревнования по блицу.
Как сообщал УНН, гроссмейстер Иванчук стал восьмикратным триумфатором "Мемориала Капабланки".