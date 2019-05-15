Гросмейстер Іванчук став восьмикратним тріумфатором "Меморіалу Капабланки"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У столиці Куби завершився 54-й за рахунком розіграш шахового “Меморіалу Хосе Рауля Капабланки”, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Львівський гросмейстер Василь Іванчук переміг в турнірі у якому приймали участь шестеро шахістів. Практично увесь турнірний шлях наш 50-річний гросмейстер лідирував, але у передостанньому турі він оступився і шанс на виграш отримав іспанець Давид Антон Гіхарро. Проте у вирішальному турі Іванчук переміг індійця Адхібана, а іспанець розписав нічию із кубинцем Алборнозом.
У підсумку у нашого земляка 7 балів, а у Гіхарро 6,5 пунктів. Також 6,5 балів набрав і американець Самуель Севіан і також став призером змагань.
Зауважимо, що Іванчук також вигравав даний Меморіал в 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 і 2016 роках.
Довідка УНН: Капабланка (1888-1942 роки життя) — кубинський шахіст, шаховий літератор, дипломат, 3-й чемпіон світу з шахів, один з найсильніших шахістів світу в 1910-1930-х роках. В офіційних зустрічах на високому рівні (з 1909 року) Капабланка програв всього 34 партії, а з 1916 по 1924 рік залишався непереможеним.