Гроссмейстер Иванчук стал восьмикратным триумфатором "Мемориала Капабланки"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В столице Кубы завершился 54-й по счету розыгрыш шахматного “Мемориала Хосе Рауля Капабланки”, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Львовский гроссмейстер Василий Иванчук победил в турнире в котором принимали участие шесть шахматистов. Практически весь турнирный путь наш 50-летний гроссмейстер лидировал, но в предпоследнем туре он оступился и шанс на выигрыш получил испанец Давид Антон Гихарро. Однако в решающем туре Иванчук победил индийца Адхибана, а испанец расписал ничью с кубинцем Алборнозом.
В итоге у нашего земляка 7 баллов, а в Гихарро 6,5 пунктов. Также 6,5 баллов набрал и американец Самуэль Севиан и также стал призером соревнований.
Заметим, что Иванчук также выигрывал данный Мемориал в 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 и 2016 годах.
Справка УНН: Капабланка (1888-1942 годы жизни) — кубинский шахматист, шахматный литератор, дипломат, 3-й чемпион мира по шахматам, один из сильнейших шахматистов мира в 1910-1930-х годах. В официальных встречах на высоком уровне (с 1909 года) Капабланка проиграл всего 34 партии, а с 1916 по 1924 оставался непобежденным.