Гросмейстер Коробов виборов другу нагороду на Всесвітніх інтелектуальних іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Український гросмейстер Антон Коробов вдруге потрапив на п'єдестал призерів на Всесвітніх інтелектуальних іграх, що фінішували у китайському місті Хеншуї, інформує УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
До блискучої перемоги у рапіді, яка була здобута кількома днями раніше, харків'янин додав срібну медаль у бліці (13,5 очка з 22-х). "Золото" в активі представника Китаю 14,5 очка, а "бронза" за уродженцем Угорщини Річардом Раппортом - 13.
Не так вдало виступили у бліц-турнірі інші представники України. Киянин Руслан Пономарьов фінішував восьмим (11,5 очка). У жінок харків'янка Анна Ушеніна також посіла восьме місце (10,5), а львів'янка Марія Музичук - 15-те (8 очок).
Додамо, переможницею бліцу у жінок також стала представниця Китаю.