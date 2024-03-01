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Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов

Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 11:40  •  10880 просмотра

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Склад боеприпасов российских оккупантов на северо-западе Мариуполя был уничтожен взрывами, сообщил советник городского головы Мариуполя.

Во временно оккупированном Мариуполе Запорожской области накануне в результате взрывов был уничтожен склад с боеприпасами россиян. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН

"Подтверждаем сбитие "кары небесной" базированием оккупанта на северо - западе в направления с. Старый Крым / Каменское / Кальчик. Минус состав БК", - написал Андрющенко в соцсетях. 

Более того, после вчерашних взрывов две кареты скорой помощи (из 10, работающих в городе) поехали на выезд в сторону Мелекино. 

"Учитывая задействованное количество и скорость, оккупанту поплохело напрочь. С ранеными в больницы Мариуполя скорые не возвращались. Судя по всему, паковали на месте. Построение?", - отметил Андрющенко. 

Дополнение 

29 февраля УНН сообщает, что во временно оккупированном Мариуполе прозвучала серия громких взрывов

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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