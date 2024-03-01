Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов
Киев • УНН
Склад боеприпасов российских оккупантов на северо-западе Мариуполя был уничтожен взрывами, сообщил советник городского головы Мариуполя.
Во временно оккупированном Мариуполе Запорожской области накануне в результате взрывов был уничтожен склад с боеприпасами россиян. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
"Подтверждаем сбитие "кары небесной" базированием оккупанта на северо - западе в направления с. Старый Крым / Каменское / Кальчик. Минус состав БК", - написал Андрющенко в соцсетях.
Более того, после вчерашних взрывов две кареты скорой помощи (из 10, работающих в городе) поехали на выезд в сторону Мелекино.
"Учитывая задействованное количество и скорость, оккупанту поплохело напрочь. С ранеными в больницы Мариуполя скорые не возвращались. Судя по всему, паковали на месте. Построение?", - отметил Андрющенко.
Дополнение
29 февраля УНН сообщает, что во временно оккупированном Мариуполе прозвучала серия громких взрывов.
Громкие взрывы в Мариуполе: уничтожен склад БК оккупантов
Склад боеприпасов российских оккупантов на северо-западе Мариуполя был уничтожен взрывами, сообщил советник городского головы Мариуполя.
Нардепа Мариковского будут судить по подозрению в недостоверном декларировании криптовалюты
Народный депутат Александр Мариковский предстанет перед судом за недостоверное декларирование в своей декларации активов в криптовалюте на сумму почти 25 миллионов гривен.
Подготовка повышения тарифов на электроэнергию не ведется - Минэнерго
Министерство энергетики Украины отрицает заявления о готовящемся повышении тарифов на электроэнергию и заявляет, что все подобные заявления являются фейковыми новостями, направленными на дестабилизацию общественных настроений.
В британской разведке оценили возможности ОПК рф в обеспечении войны в этом году
Хотя российская оборонная промышленность не может полностью соответствовать требованиям рф войны с Украиной, британская разведка указывает на то, что она может обеспечить материальное превосходство над Украиной до 2024 года.
Переход на F-16: украинские летчики уже отрабатывают нанесение ударов по целям
Украинские пилоты отрабатывают тактические ударные приемы в рамках обучения для перехода к эксплуатации самолетов F-16.
Канада открыта для отправки военных в Украину, но для небоевых задач - министр обороны страны
Канада открыта относительно отправки ограниченного количества военного персонала для обучения украинских войск в Украине.
Запланированный визит Владимира Зеленского на Южный Кавказ перенесен – СМИ Армении
По сообщениям армянских СМИ, запланированные визиты президента Украины Владимира Зеленского в Армению и Азербайджан отложены.
На одесском побережье нашли речную мину, ее обезвредили пиротехники
В Одессе на одном из пляжей обнаружили якорную речную мину, ее уничтожили пиротехники.
Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп
Кабинет Министров уволил Инну Солодку с должности государственного секретаря министерства здравоохранения 1 марта.
В ГУР подтвердили атаку на вражеский "Панцирь С-1": комплекс выведен из строя
Украинская атака вблизи села Головчино в Белгородской области вывела из строя российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1".