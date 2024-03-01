Гучні вибухи у Маріуполі: знищено склад БК окупантів
Київ • УНН
Склад боєприпасів російських окупантів на північному заході Маріуполя був знищений вибухами, повідомив радник міського голови Маріуполя.
У тимчасово окупованому Маріуполі Запорізької області напередодні внаслідок вибухів було знищено склад з боєприпасами росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
"Підтверджуємо збиття "кари небесної" базуванням окупанта на північному - заході в напряму с. Старий Крим / Каменське / Кальчик. Мінус склад БК", - написав Андрющенко у соцмережах.
Більш того, після вчорашніх вибухів дві карети швидкої допомоги (з 10, працюючих в місті) поїхали на виїзд в бік Мелекіне.
"З огляду на задіяну кількість та швидкість, окупанту поплохело геть. З пораненими в лікарні Маріуполя швидкі не повертались. Судячи за все, пакували на місці. Построєніє?", - зауважив Андрющенко.
Доповнення
29 лютого УНН повідомляє, що у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія гучних вибухів.