Гражданство за деньги: появился рейтинг самых дорогих стран
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Лишь 10 стран позволяют посторонним лицам получить гражданство прямо. Большинство требует оплаты в форме прямых инвестиций, как правило, в недвижимость или местный бизнес. Восемь из них определены, как оффшорные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование Bloomberg.
Самым дорогим было признано гражданство Австрии, для получения которого необходимо вложить в местную экономику 23,75 млн долларов.
Второе место занимает в Кипр (2,3 млн долларов), третье - Мальта (1,065 млн долларов).
Также в этом списке оказались Турция, Вануату, Доминика, Сент-Люсия и Сент-Китс и Невис.
Самой "дешевой" является Антигуа и Барбуда, гражданство которой стоит 100 тыс. долларов.
Напомним, указами Президента Украины принято в гражданство Украины на протяжении 2014-2018 годов 4318 иностранцев. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответе на запрос УНН.