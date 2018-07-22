Гражданство за деньги: появился рейтинг самых дорогих стран

Самым дорогим было признано гражданство Австрии, для получения которого необходимо вложить в местную экономику 23,75 млн долларов.



Второе место занимает в Кипр (2,3 млн долларов), третье - Мальта (1,065 млн долларов).



Также в этом списке оказались Турция, Вануату, Доминика, Сент-Люсия и Сент-Китс и Невис.



Самой "дешевой" является Антигуа и Барбуда, гражданство которой стоит 100 тыс. долларов.

Напомним, указами Президента Украины принято в гражданство Украины на протяжении 2014-2018 годов 4318 иностранцев. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответе на запрос УНН.